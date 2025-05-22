Евросоюз (ЕС) увидел отсутствие минимального политического интеллекта у главы евродипломатии Каи Каллас, отстранив ее от разработки стратегических документов. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации России по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По его мнению, решение об отстранении приняли для того, чтобы «не вызывать аллергию» у членов Евросоюза и у большинства мировых политиков и дипломатов, которые не воспринимают Каллас всерьез.

Пушков оценил новые санкции против России

До этого в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России заявили, что Каллас отстранили от подготовки стратегических планов Евросоюза в области обороны.

21 мая в СВР заявили, что в Брюсселе сомневаются в назначении Каллас на пост верховного представителя Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности из-за ее некомпетентности.

Согласно данным СВР, Еврокомиссии очевидно, что Каллас «не в состоянии учитывать нюансы позиций стран и может строить только упрощенные схемы, которые зачастую лишены всякого смысла», в связи с чем ее почти открыто обвиняют в «чрезмерной активности, склонности к спонтанным и несогласованным инициативам».

Ранее журналист уличил Каллас во лжи о санкциях США против России.