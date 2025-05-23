РФ выразила готовность помочь Армении и Азербайджану подписать мирный договор

Россия готова продолжать оказывать Армении и Азербайджану всяческое содействие в выработке и подписании мирного договора. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

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«Нужно подписать мирный договор между Арменией и Азербайджаном, мы искренне желаем им успеха в этом, — отметил он. — Ясно, что договор стал возможным благодаря нескольким трехсторонним саммитам РФ — Азербайджан — Армения. Мы готовы и далее оказывать содействие, если обе стороны в этом заинтересованы», — сказал он.

Ранее Лавров передал президенту Армении Ваагну Хачатуряну «привет» от российского лидера Владимира Путина.

До этого Лавров прокомментировал «украинизацию» Армении. По его словам, в Армении не заявляют о запрете русского языка и культуры, поэтому «украинизации» не происходит.