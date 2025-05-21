17-летний Адам Кадыров получил 26-ю награду

Секретарь Совета безопасности Чечни Адам Кадыров был удостоен памятной медали за вклад в развитие Росгвардии — подразделения ОМОН «Ахмат-Крепость».

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Церемония награждения прошла 20 мая. Кадыров был удостоен памятного знака за активное участие в специальной военной операции на Украине, а также за помощь в выполнении боевых задач и развитие структур ведомства. Эта медаль стала для 17-летнего секретаря чеченского Совбеза 26-й наградой.

— Медаль вручил командир отряда Абдул-Керим Кадыров, — передает страница телерадиокомпании «Грозный» в VK.

1 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров назначил своего сына куратором регионального отделения Министерства внутренних дел России. По представлению Адама Кадырова руководителем оперативно-разыскной части управления собственной безопасности республиканского отделения министерства также назначили Тимура Мусангузова.

Сын Кадырова также стал членом Арабского арбитражного суда. В ходе визита в Египет он получил не только удостоверение, но и медаль «Почетный гость Ливии». Глава Росгвардии Виктор Золотов также наградил сына Адама Кадырова медалью «За боевое отличие». Кроме того, в апреле 2024 года его назначили куратором Российского университета спецназа имени президента России Владимира Путина.