Захарова высмеяла планы Финляндии использовать камеры с ИИ на границе с Россией

Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла идею финских властей использовать искусственный интеллект для наблюдения за границей с Россией.

«Финляндия для наблюдения за границей с Россией будет использовать камеры с технологиями ИИ, которые смогут различать приближающихся к пограничной зоне людей. А медведей?» — задалась вопросом Захарова в своём Telegram-канале.

Кроме того, она поинтересовалась, на какой стадии строительства находится стена, которую финские власти начали возводить на границе с Россией.

Ранее телерадиовещательная компания Yle сообщила о планах Финляндии применить ИИ для мониторинга обстановки на границе с Россией.