Об «украинизации Армении» и ультиматумах ЕС: главные заявления Лаврова

Глава МИД РФ Сергей Лавров 21 мая провел встречу с армянским коллегой Араратом Мирзояном, после которой он рассказал, что не видит угрозы «украинизации Армении», и обвинил европейских политиков в «ненависти к России». «Рамблер» собрал главные заявления Лаврова.

Об «украинизации Армении»

По итогам переговоров с Мирзояном Лавров заявил, что не видит каких-либо причин для «украинизации Армении», передает ТАСС. Он подчеркнул, что Ереван остается другом и союзником Москвы.

«Армения не объявляет вне закона русский язык, русскую культуру, не лишает законных прав этнических русских и тех, кто просто хочет разговаривать на русском языке», - отметил Лавров, назвав Армению «цивилизованной страной».

Об Армении и ОДКБ

Глава МИД России подчеркнул, что Москва заинтересована в активном участии Еревана в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает ТАСС. Он отметил, что обсудил с Мирзояном тему сотрудничества в области безопасности, и указал, что в 2025 году исполняется 30 лет со дня создания в Армении российской военной базы.

О российском оружии Армении и «враждебной» Франции

Лавров отметил, что за время конфликта в Нагорном Карабахе Армения, как и Азербайджан, использовала российское оружие. Министр добавил, что с помощью этого оружия были в том числе захвачены семь районов, на которые Армения никогда не претендовала официально. По его словам, районы использовались для сооружения там фортификационных и боевых линий.

Также Лавров указал, что Россия остается первым торговым и инвестиционным партнером Армении, сообщает РИА Новости. В 2024 году объем товарооборота стран достиг 1,6 миллиарда долларов.

Лавров подчеркнул, что Армения самостоятельно решает, где ей лучше закупать оружие - у России или Франции. В то же время он отметил, что в политическом смысле Франция выступает как «враждебная страна» и возглавляет «вражеский лагерь».

«И лично [президент Франции Эммануэль] Макрон и все его министры просто пышут ненавистью в отношении России, называют ее единственной проблемой, из-за которой невозможно украинское урегулирование», - заявил Лавров.

Лавров напомнил об использовании Арменией российского оружия

О проблеме прекращения огня

Глава МИД РФ подчеркнул, что за призывами европейских стран к прекращению огня на Украине без каких-либо условий стоят планы по перевооружению ВСУ, сообщает ТАСС. По его мнению, Европа хочет обеспечить Украине передышку.

О разочаровании США в старых системах

Лавров заявил, что евроатлантические конструкции «дискредитировали себя». По его словам, в них разочаровываются и власти США. В связи с этим встает вопрос, какая система безопасности будет более справедливой, подчеркнул российский министр. В России считают, что более справедлива система, которая «не навязана сверху какой-то одной структурой» и «идет от жизни».