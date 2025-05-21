Лавров затронет тему Украины на переговорах с главой МИД Турции

Министр иностранных дел Сергей Лавров обсуждает ситуацию вокруг Украины со всеми иностранными партнерами. Этот вопрос будет затронут и на переговорах с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Москве. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Без ситуации вокруг Украины я даже не помню какие переговоры у министра иностранных дел проходили. Каждый раз эта тема с любыми партнерами поднимается. Причем глубинно и с экскурсом в первопричины», - рассказала представитель МИД.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров обсудил переговоры РФ и Украины с госсекретарем США Марко Рубио. Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по итогам встречи в Стамбуле.