Лавров напомнил об использовании Арменией российского оружия

Глава МИД России Сергей Лавров ответил в ходе брифинга на слова армянского журналиста о том, что Азербайджан захватил Нагорный Карабах с помощью российского оружия, напомнив, что Армения поступила таким же образом. Видеозапись его заявления приводит Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

Лавров напомнил, что Армения использовала российское оружие «практически все годы после обретения независимости».

«В том числе и для захвата, в свое время, семи районов, на которые она никогда не претендовала официально. Кстати, ни один из первых руководителей Армении никогда не предлагал признать Наборный Карабах как независимое образование. Но оружие использовалось российское для, как я уже сказал, захвата семи неоспариваемых азербайджанских районов», - заметил дипломат.

Глава российского внешнеполитического ведомства также отметил, что, по оценкам специалистов. фортификационные и боевые линии, созданные Арменией в Нагорном Карабахе, «показывали, что расчет был на очень длительное удержание этих территорий».

«У нас оружие российское и в Африке используют, на флаге Мозамбика автомат Калашникова. У нас во многих странах есть наше оружие, это не означает, что везде это оружие используют с теми целями, которые отвечали бы принципам, устраивающим всех», - пояснил Лавров.

Осенью 2020 года после крупнейшего за последние годы обострения в Нагорном Карабахе Ереван и Баку подписали соглашение, в рамках которого армянская сторона уступила Азербайджану территории, не входившие в состав советской Нагорно-Карабахской области.

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В сентябре 2023 года Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. При посредничестве РФ была достигнута договоренность о прекращении огня. Позже Армения заключила новую договоренность с Азербайджаном и согласилась на расформирование и полное разоружение военных Нагорного Карабаха. Президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование с 1 января 2024 года.