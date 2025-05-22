В МИД России оценили угрозу из-за планов США по "Золотому куполу"

Поводов для паники из-за планов США по программе противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол" нет, однако они вызывают серьезную озабоченность и подчеркивают необходимость гарантированно обеспечить безопасность России в любых условиях. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Высокопоставленного дипломата попросили прокомментировать степень угрозы, которую могут представлять планы США по "Золотому куполу".

Китай раскрыл опасность американского проекта "Золотой купол"

"Безусловно, воспринимать это нужно очень серьезно, в том числе и с учетом абсолютно иных по сравнению с эпохой [экс-президента США Рональда] Рейгана технологических и финансовых возможностей, которыми располагают США. Но, сказав это, подчеркну, что оснований для паники нет, есть основания для серьезной озабоченности, и тем более актуальным становится задача гарантированного обеспечения нашей безопасности в любых условиях, - подчеркнул Рябков. - Президент [РФ Владимир Путин] неоднократно говорил о том, что наши стратегические комплексы оснащены так, что мы можем гарантированно прорывать любые, в том числе многослойные системы ПРО".

Замглавы МИД также отметил, что в планах "Золотого купола" в архитектуру ПРО добавляются перехватчики космического базирования, что "будет иметь сугубо дестабилизирующий характер".

"Мы, конечно, осуждаем подобного рода планы. В условиях, когда усилиями США разрушено очень много в сфере контроля над вооружениями, мы теперь видим посягательство на концептуальные основы стратегической стабильности через шаги и мероприятия, которые фактически базируются на вере в собственную неуязвимость через какие-то технологические достижения. Но все это опровергалось историей и практикой и, уверен, будет опровергнуто вновь", - заключил Рябков.

Решение США относительно "Золотого купола"

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выступая в Белом доме вместе с шефом Пентагона Питом Хегсетом сообщил, что США приняли решение относительно архитектуры своей системы ПРО Golden Dome ("Золотой купол"). Она будет включать в том числе расположенные в космосе перехватчики. По словам Трампа, у Соединенных Штатов в настоящее время есть "намного более передовые технологии", чем те, что используются в израильской системе ПРО "Железный купол".

Как подчеркивается в принятом 8 мая по итогам переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина совместном заявлении, американская программа Golden Dome носит "глубоко дестабилизирующий характер". Этот проект США предполагает создание ничем не ограниченной, глобальной, глубоко эшелонированной и многосферной системы ПРО в целях защиты от любых ракетных угроз, в том числе от всех видов ракет "равных и сопоставимых по силе противников", поясняется в документе. Прежде всего это означает полный и окончательный отказ от признания неразрывной взаимосвязи между стратегическими наступательными и стратегическими оборонительными вооружениями, которая является одним из центральных и основополагающих принципов поддержания глобальной стратегической стабильности, указывают Россия и Китай. Кроме того, заявляют стороны, указанный проект придает дополнительный импульс развитию кинетических и некинетических средств достартового поражения ракетных вооружений и инфраструктуры, обеспечивающей их применение.

Ситуация усугубляется тем, что программа предусматривает существенное укрепление арсенала средств для ведения боевых операций в космосе, включая разработку и развертывание на орбите систем перехвата, что превращает космическое пространство в среду для размещения оружия и арену вооруженного противоборства, предупредили Москва и Пекин.