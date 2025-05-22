Рябков: повода для паники из-за планов США по "Золотому куполу" нет

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Поводов для паники из-за планов США по программе противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол" нет, однако они вызывают серьезную озабоченность и подчеркивают необходимость гарантированно обеспечить безопасность России в любых условиях. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В МИД России оценили угрозу из-за планов США по "Золотому куполу"
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Высокопоставленного дипломата попросили прокомментировать степень угрозы, которую могут представлять планы США по "Золотому куполу".

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"Безусловно, воспринимать это нужно очень серьезно, в том числе и с учетом абсолютно иных по сравнению с эпохой [экс-президента США Рональда] Рейгана технологических и финансовых возможностей, которыми располагают США. Но, сказав это, подчеркну, что оснований для паники нет, есть основания для серьезной озабоченности, и тем более актуальным становится задача гарантированного обеспечения нашей безопасности в любых условиях, - подчеркнул Рябков. - Президент [РФ Владимир Путин] неоднократно говорил о том, что наши стратегические комплексы оснащены так, что мы можем гарантированно прорывать любые, в том числе многослойные системы ПРО".

Замглавы МИД также отметил, что в планах "Золотого купола" в архитектуру ПРО добавляются перехватчики космического базирования, что "будет иметь сугубо дестабилизирующий характер".

"Мы, конечно, осуждаем подобного рода планы. В условиях, когда усилиями США разрушено очень много в сфере контроля над вооружениями, мы теперь видим посягательство на концептуальные основы стратегической стабильности через шаги и мероприятия, которые фактически базируются на вере в собственную неуязвимость через какие-то технологические достижения. Но все это опровергалось историей и практикой и, уверен, будет опровергнуто вновь", - заключил Рябков.

Решение США относительно "Золотого купола"

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выступая в Белом доме вместе с шефом Пентагона Питом Хегсетом сообщил, что США приняли решение относительно архитектуры своей системы ПРО Golden Dome ("Золотой купол"). Она будет включать в том числе расположенные в космосе перехватчики. По словам Трампа, у Соединенных Штатов в настоящее время есть "намного более передовые технологии", чем те, что используются в израильской системе ПРО "Железный купол".

Как подчеркивается в принятом 8 мая по итогам переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина совместном заявлении, американская программа Golden Dome носит "глубоко дестабилизирующий характер". Этот проект США предполагает создание ничем не ограниченной, глобальной, глубоко эшелонированной и многосферной системы ПРО в целях защиты от любых ракетных угроз, в том числе от всех видов ракет "равных и сопоставимых по силе противников", поясняется в документе. Прежде всего это означает полный и окончательный отказ от признания неразрывной взаимосвязи между стратегическими наступательными и стратегическими оборонительными вооружениями, которая является одним из центральных и основополагающих принципов поддержания глобальной стратегической стабильности, указывают Россия и Китай. Кроме того, заявляют стороны, указанный проект придает дополнительный импульс развитию кинетических и некинетических средств достартового поражения ракетных вооружений и инфраструктуры, обеспечивающей их применение.

Ситуация усугубляется тем, что программа предусматривает существенное укрепление арсенала средств для ведения боевых операций в космосе, включая разработку и развертывание на орбите систем перехвата, что превращает космическое пространство в среду для размещения оружия и арену вооруженного противоборства, предупредили Москва и Пекин.

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