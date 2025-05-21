Лавров: Армения использовала во время конфликта российское оружие

Армения наряду с Азербайджаном использовала российское оружие во время карабахского конфликта, причем Ереван задействовал соответствующее оружие для захвата семи неоспариваемых районов Азербайджана. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

В ответ на высказывание журналиста о том, что Баку использовал российское оружие во время карабахского конфликта, Лавров подчеркнул, что Армения его тоже использовала, причем для захвата семи неоспариваемых районов Азербайджана.

"Насчет того, что Азербайджан использовал российское оружие. Напомню, что и Армения практически все годы после обретения независимости использовала российское оружие, в том числе для захвата в свое время семи районов, на которые она никогда не претендовала официально. Кстати, ни один из первых руководителей Армении никогда не предлагал признать Нагорный Карабах как независимое образование, но оружие использовалось российское для, как я уже сказал, захвата семи неоспариваемых азербайджанских районов и для сооружения там фортификационных и боевых линий, которые показывали, что расчет там был на очень длительное удержание этих территорий. А некоторые аналитики сказали, что характер этих фортификаций говорит о том, что [эти районы] вообще не планировали передавать назад в Азербайджан", - отметил глава МИД РФ.

В 2022 году на саммите в Праге с участием западных лидеров премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что признает Карабах частью Азербайджана. Очередное обострение ситуации произошло в сентябре 2023 года, после чего власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики предписали населению рассмотреть предложенные Баку условия реинтеграции и самостоятельно принять решение о возможности остаться. По данным Еревана, более 100 тыс. армян, то есть практически все армянское население НКР, выехали в Армению.