В Кремле рассказали о реализации договоренностей РФ с США и Украиной

Работа по договоренностям между Россией и Украиной, а также между российской и американской сторонами об обменах ведется. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, работа по обмену военнопленными в формате "1000 на 1000" ведется - во исполнение тех договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле. Напомним, что об этом российские переговорщики договорились с представителями Киева 16 мая.

Кроме того, уже идут контакты по обмену заключенными в формате "9 на 9" между Москвой и Вашингтоном, о которых условились президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп. По словам представителя Кремля, об этом стороны договариваются по линии соответствующих ведомств. В какие сроки будут осуществляться обмены, пока неизвестно, добавил Песков.

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Напомним, что 19 мая Путин провел телефонный разговор с Трампом, беседа продолжалась более двух часов, и данный обмен стал одной из ее тем.