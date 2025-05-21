Лавров напомнил НАТО про Крым

У стран НАТО есть двойные стандарты в отношении права наций на самоопределение, что продемонстрировали события в Крыму.

Об этом напомнил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном, трансляция мероприятия доступна на YouTube.

«Когда пришли военные моряки с российской базы в Севастополе, встали на их [крымчан] защиту, помогли провести референдум, то ни о каком праве наций на самоопределение члены НАТО не упоминали», — заявил Лавров.

Лавров назвал признание Крыма и Донбасса за Россией императивом в урегулировании

Он подчеркнул, что противоположным образом складывалась ситуация в Косово, когда при одностороннем провозглашении независимости, страны Североатлантического альянса апеллировали этим принципом международного права. Лавров подчеркнул, что такие структуры, как НАТО — это провальные механизмы безопасности.