Российский лидер Владимир Путин во время посещения Курской область шутливо отреагировал на высказывания о том, что Сумы — центр одноименной украинской области — должны стать территорией России.

В ответ на это президент России с улыбкой отметил, что поэтому главой Курской области, граничащей с Сумской областью, и назначили Александра Хинштейна — он "тоже хочет все побольше, побольше", сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что украинские депутаты набросились на ВСУ с обвинениями после того, как ударом российской армии был уничтожен полигон спецназа в Шостке Сумской области.

Хинштейн обратился с просьбой к Путину

Между тем авангард российских войск расположился всего в двух километрах от Днепропетровской области. Штурмовики ВС России вышли в район моста через реку Соленую на окраине Новониколаевки — это последний логистический маршрут ВСУ в районе.