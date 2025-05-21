Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в беседе с президентом России Владимиром Путиным попросил продлить выплаты по 65 тысяч рублей для жителей приграничных районов региона до момента их возвращения в свои дома.

Помимо прочего, Хинштейн предложил распространить выплаты на ремонт для жителей не только тех домов, которые пострадали в результате атак вооруженных сил Украины, но и тех, у кого жилье пришло в негодность минувшей зимой.

Также губернатор попросил поддержать идею о создании федерального музея, который будет посвящен событиям, произошедшим на территории Курской области в 2024-2025 годах.

Путин посадил Хинштейна в свою машину в Курской области после одной фразы

Данный проект планируется выполнять совместно с Российским военно-историческим и Российским историческим обществом.

Уточняется, что президент Путин все эти предложения поддержал.