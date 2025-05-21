Путин поддержал идею создания особой экономической зоны в Курской области

Владимир Путин в целом поддержал идею распространить режим особой экономической зоны на всю территорию Курской области. Об этом глава государства сказал в ходе совещания с руководителями муниципалитетов региона 20 мая.

При этом, добавил президент, "в правительстве есть сомнения по этому поводу". Они связаны с тем, что бизнес из других регионов страны будет перерегистрироваться в безопасных районах области ради льгот.

"Обязательно с правительством на этот счет поговорим, с Минэкономразвития, пусть поищут решение", – подчеркнул Путин.

По словам российского лидера, он владеет всей полнотой информации о ситуации в Курской области. В ходе встречи в регионе он пометил себе отдельные вещи, а также поблагодарил муниципальных деятелей за их работу.

Президент также добавил, что ситуация в приграничных районах остается сложной даже после освобождения территорий от противника. Однако жители Курской области, вынужденно покинувшие родные земли, обязательно вернутся домой.

"Нужно обеспечить безопасность. А это прежде всего связано с разминированием территорий", – пояснил глава государства, добавив, что область столкнулась с проблемами, которые характерны для приграничья.

Путин отметил, что жители, проживающие в самом Курске, сталкиваются с этими проблемами и переживают не лучшие времена. Президент предложил обсудить, с какими проблемами сталкиваются жители, выделить первоочередные и найти пути их решения.

Президент 20 мая посетил Курскую область впервые с момента полного освобождения региона от ВСУ. Глава государства в ходе рабочей поездки провел встречу с врио губернатора региона Александром Хинштейном и волонтерами.

Кроме того, в городе Курчатове Путин провел совещание с руководителями муниципалитетов области. В ходе своего визита в регион, президент поручил сохранить выплату в размере 65 тысяч рублей для жителей Курской области до тех пор, пока они не смогут вернуться в свои дома.