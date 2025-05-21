Путин: россияне доказали, что являются единым народом

Россияне доказали всему миру и прежде всего самим себе, что являются единым народом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с руководителями муниципалитетов, которое прошло 20 мая в Курской области.

"Мы показали всему миру, мы доказали, что мы можем быть единым народом. Самим себе прежде всего показали, что мы единый народ, мы являемся единым народом. И во времена любых испытаний это проявляется особенно ярко", - сказал глава государства.