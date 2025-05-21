Захарова призвала МУС вплотную заняться преступлениями британских военных
Международному уголовному суду (МУС), который официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала как "паршивый", пора бы вплотную заняться преступлениями британских военнослужащих, считает дипломат.
По ее словам, на данную тему просто обязано обратить пристальное внимание всё международное сообщество и ООН.
В своем Telegram-канале Захарова прокомментировала расследование журналистов Би-би-си, получивших доступ к свидетельским показаниям. Речь идет о том, пишет российский дипломат, что британские военные в массовом порядке совершали преступления в Афганистане и Ираке. В частности, официально задокументированы многочисленные случаи внесудебных казней с участием некомбатантов - лиц, функции которых сводятся лишь к обслуживанию деятельности вооруженных сил.
Британские военные совершали преступления в отношении даже несовершеннолетних иракцев и афганцев, которые тщательно скрывали.
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Захарова также пишет: "То, о чем рассказали журналисты Би-би-си, должно стать предметом разбирательств международного сообщества, включая ООН... Ну и наконец, паршивый МУС мог бы вплотную заняться британскими военными преступлениями".