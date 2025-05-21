Международному уголовному суду (МУС), который официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала как "паршивый", пора бы вплотную заняться преступлениями британских военнослужащих, считает дипломат.

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По ее словам, на данную тему просто обязано обратить пристальное внимание всё международное сообщество и ООН.

В своем Telegram-канале Захарова прокомментировала расследование журналистов Би-би-си, получивших доступ к свидетельским показаниям. Речь идет о том, пишет российский дипломат, что британские военные в массовом порядке совершали преступления в Афганистане и Ираке. В частности, официально задокументированы многочисленные случаи внесудебных казней с участием некомбатантов - лиц, функции которых сводятся лишь к обслуживанию деятельности вооруженных сил.

Британские военные совершали преступления в отношении даже несовершеннолетних иракцев и афганцев, которые тщательно скрывали.

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Захарова также пишет: "То, о чем рассказали журналисты Би-би-си, должно стать предметом разбирательств международного сообщества, включая ООН... Ну и наконец, паршивый МУС мог бы вплотную заняться британскими военными преступлениями".