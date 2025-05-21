Путин посадил Хинштейна в свою машину в Курской области после одной фразы

Президент России Владимир Путин, произнеся фразу «по дороге поговорим», посадил врио главы Курской области Александра Хинштейна в свою машину для разговора тет-а-тет. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства обратился к российскому губернатору с предположением, что у того к нему есть много вопросов.

«Собирайтесь и садитесь ко мне в машину. По дороге поговорим», — пригласил Путин Хинштейна продолжить разговор в его машине.

Путин приехал в Курскую область

Путин вечером во вторник, 20 мая, приехал в Курскую область впервые с момента ее полного освобождения. Президент провел встречу с волонтерами в гуманитарном штабе в Курске.