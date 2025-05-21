Путину пожаловались на нехватку средств в Курской области

В условиях текущей экономической ситуации волонтерские организации сталкиваются с серьезными трудностями при закупке необходимых материалов для своей деятельности.

Об этом сообщил один из волонтеров в ходе визита президента России Владимира Путина в Курскую область.

«Конечно же, не хватает материала. Есть желание, есть люди, которые готовы помочь. Но не хватает средств», — поделился своими наблюдениями волонтер.

Встреча опубликована на сайте Кремля. Особенно остро ощущается увеличение стоимости расходных материалов. Волонтер отметил: «Если рулон марли стоил, когда мы начинали работать, девять тысяч рублей в Иваново, то на сегодняшний день он стоит порядка 17 тысяч рублей, практически в два раза рост стоимости».

Путин приехал в Курскую область

Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил с рабочим визитом Курскую область. В рамках визита глава государства провел встречу с представителями добровольческих объединений.