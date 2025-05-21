Путин: Трудно переоценить роль духовных наставников в ходе СВО

Помощь священнослужителей всегда востребована, в том числе в ходе СВО, и значение духовных наставников трудно переоценить. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями добровольческих организаций в Курской области.

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О том, как священнослужители помогали бойцам, в том числе раненным, а также мирным жителям Путину рассказал настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы города Курчатова.

"Есть расхожее мнение, что войну заканчивают священники и учителя. Мы готовимся к мирной жизни, - отметил он. - И надеемся, что наша помощь, участие в реабилитации, помощь тем ребятам, которые будут приходить, приходят уже с боевых действий, да и мирные жители, которые нуждаются в помощи поддержке, - все это будет необходимо".

По оценке президента, такая поддержка нужна людям и в мирное время, и в час тяжелых испытаний.

"Хочу отметить, что священнослужители практически всех наших традиционных конфессий в прямом смысле этого слова на боевом посту, - заявил президент. - Они и на линии боевого соприкосновения - причем, повторяю, всех конфессий, - оказывают помощь людям, и в тылу, подальше от боевых действий".

По оценке Путина, эта помощь в высшей степени востребована, "потому что самый главный залог любого успеха, особенно в трудные времена и в условиях ведения боевых действий, - это внутренняя собранность человека и готовность на такие действия, которых Родина от него ждет".

Он добавил, что хотя без техники и боеприпасов не обойтись, но внутренняя мотивация все-таки на поле боя на первом месте.