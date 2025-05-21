Путин: боевики ВСУ даже на конкурсе идиотов заняли бы второе место
Украинские боевики, которые уничтожают памятники времён Второй мировой войны, показывают свой идиотизм.
Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с волонтёрами в Курской области.
«Это люди с идеологией неонацизма... И даже они на конкурсе идиотов заняли бы второе место. Почему? Потому что идиоты», — сказал он на видео, которое опубликовал в своём Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
Как подчеркнул глава государства, то, что украинские боевики делают, показывает, какие они есть.
Путин приехал в Курскую область
Утром 21 мая президент впервые приехал в Курскую область после её полного освобождения. Путин поблагодарил волонтёров за их работу в регионе.