Украинские боевики, которые уничтожают памятники времён Второй мировой войны, показывают свой идиотизм.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с волонтёрами в Курской области.

«Это люди с идеологией неонацизма... И даже они на конкурсе идиотов заняли бы второе место. Почему? Потому что идиоты», — сказал он на видео, которое опубликовал в своём Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Как подчеркнул глава государства, то, что украинские боевики делают, показывает, какие они есть.

Путин приехал в Курскую область

Утром 21 мая президент впервые приехал в Курскую область после её полного освобождения. Путин поблагодарил волонтёров за их работу в регионе.