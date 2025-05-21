Путин приехал в Курскую область

Президент России Владимир Путин впервые приехал в Курскую область после полного освобождения региона.

Об этом пишет ТАСС.

В рамках своего визита он встретился с волонтёрами в гуманитарном штабе в Курской области. Во встрече принимали участие врио губернатора региона Александр Хинштейн и первый замглавы Администрации президента России Сергей Кириенко.

Уточняется, что до этого Путин приезжал в регион в марте, вскоре после успешной операции «Поток».

Путин сделал заявление о завершении операции в Курской области

26 апреля начальник Генштаба России Валерий Герасимов доложил Путину об освобождении Курской области от украинских оккупантов.