Захарова заявила о «больной фантазии Зеленского»

Ожидание Украиной президента Владимира Путина на прошедших 16 мая в Стамбуле переговорах - это "больная фантазия и придумки" Владимира Зеленского. Состав российской делегации был объявлен заранее, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции "Спутник".

Как подчеркнула дипломат, Путин четко заявил, что в Стамбул "направляется российская делегация".