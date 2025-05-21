Захарова заявила о «больной фантазии Зеленского»

Захарова назвала "больной фантазией Зеленского" ожидание Путина в Стамбуле
Ожидание Украиной президента Владимира Путина на прошедших 16 мая в Стамбуле переговорах - это "больная фантазия и придумки" Владимира Зеленского. Состав российской делегации был объявлен заранее, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции "Спутник".
Как подчеркнула дипломат, Путин четко заявил, что в Стамбул "направляется российская делегация".
"Очевидно, что эта делегация представляет собой группу высокопоставленных экспертов. Это же было сказано. Потом был объявлен персональный состав заранее", - добавила она. "Ждали якобы президента. Кто это сказал? Это же все больная фантазия самого Зеленского, это все придумки каждый раз", - сказала Захарова, комментируя заявления Зеленского о составе переговорной группы от российской стороны.