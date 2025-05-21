МИД: Москва согласует визит лидера КНДР в Россию

Замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил, что Москва согласует визит лидера КНДР Ким Чен Ына в нашу страну, однако, по его словам, говорить о конкретных датах поездки пока рано.

Дипломат подчеркнул, что подтверждает наличие у председателя государственных дел КНДР приглашение президента России Владимира Владимировича Путина посетить с официальным визитом Россию.

«Мы надеемся, что по дипломатическому каналу мы согласуем время, сроки и повестку дня этих переговоров», — передаёт слова Руденко РИА Новости.

Ранее стало известно, что Россия вдвое увеличила квоту бюджетных мест для граждан КНДР.

Постпред России при ООН Василий Небензя также отмечал, что Москва и Пхеньян развивают отношения во всех областях, и такая тенденция, по его словам, продолжится.