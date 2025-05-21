Один из богатейших депутатов решил уйти из Госдумы. Как он объяснил это?

Один из богатейших депутатов Госдумы Олег Савченко решил покинуть нижнюю палату парламента. Проект о досрочном прекращении полномочий российского депутата появился в базе данных ГД.

Савченко сообщил РБК, что решение об уходе объясняется переходом на новое место работы. Он рассказал, что будет заниматься администрированием транспортного коридора с терминалами в дружественных России государствах. Депутат уточнил, что данный проект он вел еще до получения мандата в 2021 году.

Это требует затрат большого количества времени, командировок, поэтому нет возможности совмещать с депутатской деятельностью. Буду заниматься тем же, чем и раньше, — администрировать, организовывать все и запускать «в плавание» Олег Савченко Депутат Госдумы

Досрочное прекращение полномочий Савченко могут обсудить на этой неделе

Госдума может рассмотреть проект постановления о досрочном прекращении полномочий Савченко на пленарном заседании в четверг, 22 мая, следует из решения Совета Думы.

«Включить проект постановления Государственной думы (...) "О досрочном прекращении полномочий депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Савченко Олега Владимировича" в проект порядка работы заседания Государственной думы 22 мая 2025 года», — говорится в документе.

Савченко вошел в рейтинг журнала Forbes «100 госслужащих с самыми высокими доходами — 2021», заняв 22-е место. Как отмечает РБК, состояние депутата на момент избрания в нижнюю палату парламента превышало 4,5 миллиарда рублей.

В октябре 2023 года сообщалось, что в Москве сотрудники Росгвардии и ДПС задержали Савченко из-за подделки преступниками его номеров. Парламентарий ехал на пленарное заседание законодательного органа. Силовики заявили, что Mercedes депутата находился в розыске по уголовному делу.