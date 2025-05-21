Буцкая: многодетных нужно бесплатно пускать в бизнес-залы в аэропортах

Многодетным семьям в России нужно дать возможность бесплатно посещать бизнес-залы в аэропортах. Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая ("Единая Россия") в беседе с ТАСС.

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"Мы должны дать возможность нашим многодетным семьям посещать бизнес-залы, когда они летят всей семьей", - отметила она. Буцкая подчеркнула, что многодетная семья - это люди с привилегиями. "Соответственно, эти привилегии должны быть видны", - добавила парламентарий.

19 мая стало известно, что в Госдуму внесут законопроект, которым предлагается закрепить за многодетными семьями право на два бесплатных парковочных места для автомобилей. Сейчас многодетным предоставляют бесплатную парковку в 37 субъектах страны, но условия для нее везде разные, отметило агентство. В случае принятия законопроекта, льгота станет федеральной.

Проект в нижнюю палату парламента направит первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия — За правду"). Он подчеркнул, что если за каждую парковку приходится платить, это "бьет по семейному бюджету".