Степашин заявил, что Крым не вошел в состав РФ при распаде СССР из-за Ельцина

Российская сторона могла бы получить Крым при распаде СССР, если бы не позиция бывшего президента страны Бориса Ельцина. Об этом в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме заявил председатель Ассоциации юристов России, бывший правительства РФ Сергей Степашин, передает ТАСС.

«Мы тогда могли спокойно прописать тему Крыма в Беловежских соглашениях, а также в связанных с этим нормативных документах. Это я знаю не понаслышке. Но Ельцин тогда не проявил должного внимания к этой теме», — заявил он.

Кроме того, во время выступления он прокомментировал вопрос возможного изменения конституции страны. По словам Степашина, Конституция от 1993 года была написана «во многом под Ельцина» и на данный момент законы отвечают задачам современности.

До этого глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что передача Крыма в 1954 году из РСФСР в состав УССР является волюнтаризмом. По его словам, решение было принято с огромным количеством правовых ляпов.