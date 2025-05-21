Швыдкой допустил развитие культурных связей между Россией и США

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в беседе с РИА Новости допустил возможность развития культурных связей с США.

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Он подчеркнул, что как только начинается экономическое сотрудничество, как правило, оживляется и культурное, потому что эти две сферы международного сотрудничества всегда сопутствуют друг к другу.

«Понятно, что я бы с известной долей осторожности делал какие-то выводы, но если говорить о том, что возможно развитие экономических отношений, то, естественно, рядом с ними будут развиваться и культурные связи», — сказал Швыдкой.

19 мая лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, беседа длилась более двух часов. Путин назвал диалог с американским коллегой содержательным, откровенным и весьма полезным.