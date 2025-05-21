Россия направила приглашения США и целому ряду недружественных стран на 13-ю международную встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая пройдёт 27-29 мая в Москве.

Об этом в интервью РИА Новости рассказал заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов, отметив, что представители целого ряда недружественных государств проявляют интерес к участию в форуме, несмотря на откровенно антироссийский курс.

Ранее сообщалось, что участниками 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, станут свыше 125 делегаций из более чем 100 стран.

В рамках форума запланированы неформальные встречи делегаций стран БРИКС, АСЕАН, ШОС и СНГ. Участники обсудят вопросы международного сотрудничества в сфере безопасности.