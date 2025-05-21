Песков: вопрос о том, кто подпишет документы от Киева, так или иначе встанет

RT на русском

Вопрос, кто со стороны Украины будет подписывать документы с Россией, в случае если стороны достигнут договорённостей, так или иначе встанет на повестку дня, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Песков: вопрос о том, кто подпишет документы от Киева, так или иначе встанет
© РИА Новости
«Это вопрос, который так или иначе встанет на повестку дня», — передаёт его слова РИА Новости.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее предложил найти на Украине лиц, которые могут подписать документы об урегулировании.

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