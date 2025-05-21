Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила в ходе брифинга, что Франция, расширяя санкции против России и оказывая помощь киевскому режиму, возглавила западную партию войны.

По её словам, действия Парижа не имеют цели урегулировать конфликт на Украине.

«Последние месяцы французы фактически возглавили вообще западную партию войны, не просто оказывая всестороннюю помощь киевскому режиму, но видите, уже вместе с британцами примеряя на себя роль основного куратора и спонсора неонацистского, авторитарного киевского режима», — подчеркнула дипломат.

Немецкий политик Сара Вагенкнехт между тем заявила, что ЕС новыми санкциями против России выставляет себя на посмешище.

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик выразил мнение, что новый пакет антироссийских санкций стал ожидаемой реакцией ЕС на потепление отношений между Россией и США.