В Госдуме объяснили новые санкции ЕС против России

Евросоюз (ЕС) ввел новый пакет антироссийских санкций в связи с потеплением отношений между Москвой и Вашингтоном, считает депутат Госдумы Дмитрий Белик. Об этом он заявил в разговоре с РИА Новости.

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«Совет ЕС ожидаемо заявляет о новых санкциях, чтоб хоть что-то сказать, а не стоять с открытым ртом, глядя на потепление отношений России и США», — отметил политик.

Он добавил, что рестрикции уже являются обязательным атрибутом российского государства. Однако, как подчеркнул собеседник агентства, сейчас создается основа будущего миропорядка, и ЕС, которому отведена роль статиста, понимает, что «преференций не будет».

20 мая Совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России. Он направлен в том числе против почти 200 танкеров, предназначенных для морских перевозок нефти и сжиженного природного газа (СПГ).