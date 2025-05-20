Медведев назвал непродуктивной идею писать письма Макрону и Стармеру

Обращение к президенту Франции Эммануэлю Макрону или премьер-министру Великобритании Киру Стармеру, а также к другим международным лидерам не принесёт пользы, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Об этом сообщает РИА Новости.

Он привёл в пример исторические практики общения между монархами, когда в начале XX века отправка письма родственнику могла способствовать решению международных вопросов.

«Возникает вопрос: а сейчас-то кому писать? Макрону? Стармеру? Непродуктивно абсолютно, вот в чём проблема и в чём специфика современной жизни», — заявил Медведев.

Ранее Медведев ответил на вопрос о доверии к Трампу фразой из «17 мгновений весны».