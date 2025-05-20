Медведев описал отношение России к США фразой Мюллера из "17 мгновений весны"

Зампред Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев ответил на вопрос ТАСС, полностью ли Москва верит президенту США Дональду Трампу и считает ли, что он способен выполнить договоренности, несмотря на противодействие ЕС и американского "дипстейта".

"В известном советском кинофильме "Семнадцать мгновений весны" персонаж, которого играл Леонид Броневой, - [Генрих] Мюллер - говорит такую фразу: "Верить нельзя никому. Мне можно". Первая часть этой фразы абсолютно уместна в данной ситуации. Никому в этом случае доверять нельзя. Несмотря на то, что добрые отношения и диалог абсолютно необходимы", - подчеркнул Медведев в беседе с журналистами.

Хорошо, что сейчас с американской стороной налажен диалог, добавил политик.