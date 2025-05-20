Лавров прибыл с визитом в Ереван

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Армению с рабочим визитом, передает корреспондент ТАСС.

В рамках поездки Лавров проведет переговоры с главой МИД республики Араратом Мирзояном. Как ожидается, министр также встретится с премьер-министром страны Николом Пашиняном и президентом Ваагном Хачатуряном.

В предыдущий раз российский министр посещал Ереван в июне 2022 года.

Контакты пройдут в развитие договоренностей, достигнутых 8 октября 2024 года на высшем уровне, а также по итогам визита Мирзояна в Москву 21 января. В повестке дня, отметили в МИД РФ, обсуждение "широкого комплекса вопросов двустороннего сотрудничества, взаимодействия по линии евразийских интеграционных объединений, координации позиций на международных площадках, в первую очередь в ООН".

Главы внешнеполитических ведомств предметно обменяются мнениями по проблематике региональной безопасности, включая перспективы процессов армяно-азербайджанской и армяно-турецкой нормализации. Кроме того, запланировано подписание Плана межмидовских консультаций на 2025-2026 годы.

Лавров выступит в Российско-Армянском университете перед преподавателями и студентами филиалов российских вузов и экспертным сообществом, а также встретится с соотечественниками в Русском доме. По традиции состоится возложение цветов к Вечному огню у могилы Неизвестного Солдата и венка к Мемориалу памяти жертв геноцида армян.