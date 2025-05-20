Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова прокомментировала ситуацию на границе России и Финляндии.

В беседе с ОТР она заявила, что открытие даже одного пункта пропуска позволило бы оценить перспективы и заставило бы Финляндию подумать, от чего она отказалась.

«Я думаю, что они призадумаются. Хотя я думаю, что они уже давно всё посчитали и знают, что это действительно приносит экономическую выгоду», — сказала Журова.

Она напомнила, что в приграничных городах обеих стран, например, экономика выстраивалась с учётом того, что границы были открыты.

Ранее группа русскоязычных жителей Финляндии подала апелляцию в Верховный административный суд, требуя пересмотра решения о закрытии границы с Россией, заявил депутат городского совета Лаппеенранты Иван Девяткин.