Матвиенко: формальный подход в работе с Донбассом и Новороссией недопустим

Воссоединенные регионы Донбасса и Новороссии имеют множество особенностей, их необходимо учитывать. Формальный подход в работе с ними недопустим, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с губернатором Запорожской области Евгением Балицким.

Губернатор поблагодарил Матвиенко за поддержку и ускорение процесса решения вопросов благодаря корректировке законодательной базы с учетом особенностей воссоединенных регионов. По словам губернатора, профильное министерство активно "помогает по всем вопросам".