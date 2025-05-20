Матвиенко: формальный подход в работе с Донбассом и Новороссией недопустим

Воссоединенные регионы Донбасса и Новороссии имеют множество особенностей, их необходимо учитывать. Формальный подход в работе с ними недопустим, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с губернатором Запорожской области Евгением Балицким.
Губернатор поблагодарил Матвиенко за поддержку и ускорение процесса решения вопросов благодаря корректировке законодательной базы с учетом особенностей воссоединенных регионов. По словам губернатора, профильное министерство активно "помогает по всем вопросам".
"Да, потому что мы объяснили, что так нельзя формально подходить. <…> Надо по существу, потому что у вас столько особенностей в новых регионах - адаптация, вхождение. И нельзя просто под общую гребенку, надо по каждому региону отдельно рассматривать [вопросы]", - подчеркнула Матвиенко.