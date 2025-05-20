Медведев назвал Украину квазигосударством

Украина в настоящий момент является квазигосударством, это нужно иметь в виду в ходе проведения переговоров, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.

Он указал на то, что у Украины нет источников самостоятельного развития, а для принятия важнейших государственный решений она прибегает к иностранной помощи. Кроме того, Владимир Зеленский еще в мае 2024 года исчерпал свои полномочия президента Украины.

Таким образом, Украина на сегодняшний день не является суверенным государством, отметил Медведев.

"Можно по-разному определять его юридическую природу сегодня, но, скорее всего, это все-таки в настоящий момент квазигосударство, несостоявшееся государство. То, что часто называют термином failed state, но не полноценное государство. И это нужно иметь в виду в ходе проведения переговоров", - сказал он.

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