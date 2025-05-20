Стало известно об уходе из Госдумы одного из богатейших российских депутатов

Один из Госдумы, Олег Савченко, решил покинуть нижнюю палату российского парламента. Об этом стало известно из базы данных Госдумы, в которой появился проект о досрочном прекращении полномочий депутата.

Как рассказал Савченко изданию РБК, его решение об уходе объясняется переходом на новое место работы. По его словам, он будет заниматься администрированием транспортного коридора с терминалами в дружественных России странах.

«Буду заниматься тем же, чем и раньше, — администрировать, организовывать все и запускать "в плавание"», — сообщил он.

Ранее, 13 мая, сообщалось, что Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Павла Качкаева.