Медведев: многим в РФ нравится перспектива безоговорочной капитуляции Киева

Андрей Дуванов

Заместитель председателя Совета безопасности и бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что «многим в России» нравится перспектива безоговорочной капитуляции Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Медведев высказался об идее капитуляции Украины
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Такое заявление он сделал во время пленарного заседания Петербургского международного юридического форума. По словам Медведева, капитуляция Киева станет возможной, если Украина откажется от переговоров с Россией.

«Переговоры могут позволить обрести мир. Но нужно помнить, что для киевского режима есть и другой путь, о котором тоже неоднократно говорилось, это путь безоговорочной капитуляции. Такая формула мира в международном праве тоже существует. Если сказать прямо, многим в нашей стране она нравится куда больше», — заявил он.

Ранее Медведев заявил, что решающий вклад в поражение Гитлера внес СССР.

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