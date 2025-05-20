Медведев высказался об идее капитуляции Украины

Заместитель председателя Совета безопасности и бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что «многим в России» нравится перспектива безоговорочной капитуляции Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал во время пленарного заседания Петербургского международного юридического форума. По словам Медведева, капитуляция Киева станет возможной, если Украина откажется от переговоров с Россией.

«Переговоры могут позволить обрести мир. Но нужно помнить, что для киевского режима есть и другой путь, о котором тоже неоднократно говорилось, это путь безоговорочной капитуляции. Такая формула мира в международном праве тоже существует. Если сказать прямо, многим в нашей стране она нравится куда больше», — заявил он.

Ранее Медведев заявил, что решающий вклад в поражение Гитлера внес СССР.