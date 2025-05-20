Медведев предупредил «коалицию желающих» о реакции РФ на появление их войск на Украине

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Появление войск так называемой «коалиции желающих» в зоне украинского конфликта Россия расценит как военную угрозу. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, выступая на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ), передает ТАСС.

Медведев: появление коалиции желающих на Украине станет угрозой для России
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«Нарушение принципов ООН, включая согласие сторон конфликта и беспристрастность, превратит такие силы в законную военную цель», — подчеркнул Медведев.

Он напомнил, что мандат на миротворческие операции закреплен за Советом Безопасности ООН и требует соблюдения ключевых условий: неприменения силы и нейтралитета.

По словам политика, эти правила исключают присутствие на Украине войск стран, которые «поставляли Киеву оружие, наемников и участвовали в гибридной войне против России».

Бельгия выразила готовность направить войска на Украину после заключения перемирия, присоединившись к «коалиции желающих» вместе с Великобританией и Францией. Как заявил глава бельгийского минобороны Тео Франкен, речь идет об участии в потенциальной миротворческой миссии после установления на Украине режима прекращения огня. Ранее члены коалиции не смогли согласовать единый план отправки контингента на Украину.

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