Медведев раскрыл, на чем будет базироваться новый мировой порядок

Новый мировой порядок будет базироваться на последствиях нынешнего противостояния, предположил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, политик сделал ряд заявлений по текущей повестке в ходе Петербургского международного юридического форума.

Медведев заметил, что международные отношения в последние годы находятся в состоянии глубокого кризиса.

«Вероятно, и новый мировой порядок будет основан на последствиях нынешнего противостояния, военных действий и юридических моделей, которые предложены взамен этому», — пояснил зампред Совбеза.

По его мнению, следует выработать процедуры урегулирования конфликтов для достижения мира на длительное время, разработать долгосрочные международно-правовые гарантии, которые позволяют устранить первопричину конфликта и не допускать его повторения.

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Такие гарантии могут содержаться только в нормах права, констатировал Медведев.