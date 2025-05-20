Медведев рассказал, как США стремятся решать проблемы при Трампе

Московский Комсомолец

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что новое руководство США после избрания Дональда Трампа президентом стремится использовать для урегулирования конфликтов политико-дипломатические средства.

Медведев рассказал, как США стремятся решать проблемы при Трампе
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Соединенные штаты, по словам Медведева, показывают стремление использовать дипломатию для урегулирования сложных конфликтов. Сложнейшим из таких конфликтов Медеведев в ходе пленарного заседания Петербургского международного юридического форума назвал украинский.

Медведев также рассказал, что Организацию объединенных наций многие воспринимают как "малозначимый дискуссионный клуб".

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