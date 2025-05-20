Медведев рассказал, как США стремятся решать проблемы при Трампе

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что новое руководство США после избрания Дональда Трампа президентом стремится использовать для урегулирования конфликтов политико-дипломатические средства.

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Соединенные штаты, по словам Медведева, показывают стремление использовать дипломатию для урегулирования сложных конфликтов. Сложнейшим из таких конфликтов Медеведев в ходе пленарного заседания Петербургского международного юридического форума назвал украинский.

Медведев также рассказал, что Организацию объединенных наций многие воспринимают как "малозначимый дискуссионный клуб".