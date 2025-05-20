Медведев пошутил про "салфетку Макрона в поезде"

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев с иронией отозвался о ситуации с видео, на котором канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер едут в поезде.

Выступая на Петербургском международном юридическом форуме, Медведев отметил, что для построения устойчивого мира нужна не отдельная сделка, "не пресловутое соглашение на салфетках, как это, известно, обсуждалось между Иосифом Сталиным и [Уинстоном] Черчиллем на исходе Второй мировой войны".

"Но я уж не говорю про другие салфетки, типа салфетки Макрона в поезде", - сказал Медведев, рассмеявшись под аплодисменты.

Ранее появилось видео с президентом Франции, канцлером ФРГ и премьер-министром Британии, сделанное в поезде во время поездки в Киев. На видео французский лидер после начала съемки журналистами их встречи, спохватившись, торопливо начинает убирать маленький белый сверток со стола. В Елисейском дворце заявили, что небольшой белый сверток, который Макрон убрал перед журналистами, - это не наркотики, а носовой платок.