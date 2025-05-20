Заместитель председателя Совета безопасности и бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что решающий вклад в поражение Гитлера внес СССР. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал во время пленарного заседания Петербургского международного юридического форума. По словам Медведева, 2025 год является особенным для России, потому что в нем исполнилось 80 лет Победы в Великой Отечественной войне.

«Год этот особенный для мира и для нашей страны. Мы отмечаем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, разгрома стран "оси" государствами антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне. Ну и всем известно также и то, что решающий вклад в сокрушительное поражение тогда внес Советский Союз, что бы об этом не говорили другие», — заявил он.

Ранее Медведев заявил, что неудачные переговоры между Россией и Украиной могут привести к эскалации конфликта и новому кризису.