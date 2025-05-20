Дмитриев рассказал, что может привести к миру на Украине

Только конструктивная совместная работа может привести к миру на Украине, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Об этом пишет RT.

Ранее журналисты портала Axios раскрыли подробности переговоров президента США Дональда Трампа и ряда европейских лидеров.

По их данным, премьер-министр Джорджа Мелони спросила главу США о возможности введения прекращения огня на две недели перед переговорами, а канцлер Германии Фридрих Мерц интересовался о якобы возможных уступках со стороны России.

«Откуда у Axios все эти предполагаемые подробности? Действительно ли они точны и кто из участников звонка их сливает? Только конструктивно работая вместе, можно достичь мира», — отметил Дмитриев.

Напомним, что в понедельник, 19 мая, Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским, президентом России Владимиром Путиным, европейскими лидерами.

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По итогам переговоров американский политик сделал ряд заявлений. В частности, заявил, что после завершения конфликта РФ и США начнут широкомасштабную торговлю.