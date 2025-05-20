В МИД РФ указали на важность реализации достигнутых в Стамбуле договоренностей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о важности реализации договоренностей, достигнутых между российскими и украинскими делегациями в Стамбуле. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, сейчас необходимо готовиться к организации самого масштабного за три года обмена пленными. Также Киев и Москва должны обменяться письменно сформулированными подходами к возможному будущему процессу урегулирования.

С учетом всего этого дальше будут выстраиваться соответствующие шаги, добавила дипломат.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. Россию представляли помощник президента Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Как рассказал Мединский, Москва «в целом удовлетворена результатами» встречи. В ходе переговоров стороны договорились обменяться планами по прекращению огня, осуществить обмен пленными военнослужащими в формате «1000 на 1000» и обсудили возможную встречу глав двух государств.