Париж должен дать разъяснения в связи с заявлением основателя Telegram Павла Дурова о просьбе руководителя Главного управления внешней разведки Франции Николя Лернера повлиять на выборы в Румынии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

Ранее Дуров сообщил, что к нему обратились «с просьбой заставить замолчать консерваторов в Румынии в преддверии президентских выборов в стране». По его словам, данный запрос исходил от Лернера. В разведывательном ведомстве Франции подтвердили, что несколько раз напрямую связывались с Дуровым, чтобы напомнить об ответственности компании за предотвращение угроз терроризма и детской порнографии, но «решительно отвергли информацию касательно просьб о запрете аккаунтов в связи с каким-либо избирательным процессом».

«Мне кажется, информацию, позволяющую подтвердить или опровергнуть прозвучавшие заявления о том, что директор внешней разведки Франции Николя Лернер обращался к Павлу Дурову о блокировке в мессенджере Telegram информации о консервативных силах Румынии, должны комментировать в Париже. В первую очередь президент этой страны должен дать соответствующие разъяснения», — прокомментировала это Захарова.

Захарова раскрыла детали переговоров в Стамбуле

По ее мнению, ясность в этом вопросе просто необходима, поскольку речь идет об «открытом заявлении человека, который создал соответствующую интернет-платформу и был фигурантом мер, примененных к нему правоохранительной системой Франции». При этом Захарова указала, что подтверждение данной информации «нисколько не удивит».