Президент Франции Эммануэль Макрон должен дать разъяснения по поводу обращения главы внешней разведки Франции Николя Лернера к основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову с просьбой повлиять на президентские выборы в Румынии.

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это не утечки, это не какие-то анонимные источники. Это открытое заявление человека, который создал соответствующую платформу», — сказала она.

Захарова добавила, что в Париже должны дать разъяснения по этому вопросу.

Ранее Павел Дуров обвинил французскую разведку в попытке повлиять на выборы в Румынии.

Захарова раскрыла детали переговоров в Стамбуле

Американский бизнесмен Илон Маск поддержал отказ Дурова ограничивать румынских консерваторов в мессенджере по просьбе западных спецслужб.