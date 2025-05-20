Захарова призвала Макрона отреагировать на заявление Дурова о выборах в Румынии
Президент Франции Эммануэль Макрон должен дать разъяснения по поводу обращения главы внешней разведки Франции Николя Лернера к основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову с просьбой повлиять на президентские выборы в Румынии.
Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Это не утечки, это не какие-то анонимные источники. Это открытое заявление человека, который создал соответствующую платформу», — сказала она.
Захарова добавила, что в Париже должны дать разъяснения по этому вопросу.
Ранее Павел Дуров обвинил французскую разведку в попытке повлиять на выборы в Румынии.
Захарова раскрыла детали переговоров в Стамбуле
Американский бизнесмен Илон Маск поддержал отказ Дурова ограничивать румынских консерваторов в мессенджере по просьбе западных спецслужб.