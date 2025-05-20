В МИД России назвали основной итог разговора Путина и Трампа

Основной итог прошедшего накануне телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа — углубление устойчивого диалога между странами. Об этом RuNews24.ru 20 мая рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

© Парламентская газета

Путин и Трамп провели длительный телефонный разговор 19 мая. По итогам беседы российский лидер заявил, что диалог был содержательным, откровенным и весьма полезным, а глава Белого дома отметил, что все прошло очень хорошо. По словам помощника Президента РФ Юрия Ушакова, лидеры двух стран особое внимание уделили теме «боевого братства» СССР и США в годы Второй мировой войны. Российский лидер выразил готовность работать над меморандумом с Украиной. Также политики обсудили новый обмен заключенными между РФ и США.

«Основной итог переговоров — это достижение, подчеркнутое расширение и углубление диалога, устойчивого диалога между лидерами США и России. Это то, чего достаточно долгий период времени так не хотели страны, которые исповедовали другие принципы и стремились всячески накачивать ситуацию на Украине», — сказал Мирошник.

По его словам, стороны признали двусторонний формат переговоров наиболее эффективным для урегулирования кризиса на Украине. Помимо этого, обсуждалась возможность переноса переговоров из Стамбула в Ватикан, сообщил дипломат.

«Есть варианты поиска именно документального оформления [договоренностей], необходимости сторонам слушать друг друга, искать взаимоприемлемые варианты. Поэтому на сегодняшний день это ключевое достижение», — подытожил Мирошник.

Ранее генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с «Парламентской газетой» заявил, что телефонный разговор Путина и Трампа крайне важен, потому что показывает, что два лидера идут на личный контакт, и в значительной степени разряжает обстановку, которую нагнетает Украина и ряд ее европейских кураторов. Эксперт отметил, что лидеры РФ и США понимают друг друга.