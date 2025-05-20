В МИД РФ назвали язык, на котором разговаривала украинская делегация в Стамбуле

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинская делегация на переговорах в Стамбуле говорила на русском языке, а вступительное слово было зачитано на английском.

Об этом сообщает ТАСС.

«На русском. Российская делегация говорила на русском. Осуществлялся синхронный перевод на несколько языков — на английский, турецкий и на украинский. Для кого переводили на украинский язык, непонятно, потому что украинская делегация говорила по-русски», — сказала дипломат.

16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры между представителями России и Украины. В итоговом заявлении глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Москва осталась «довольна» переговорами. Стороны договорились произвести обмен пленными в формате «1000 на 1000». Украинская делегация запросила прямые переговоры лидеров государства, Россия «приняла запрос к сведению».

При этом советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина не удовлетворена переговорами в Стамбуле между российской и украинской делегациями.